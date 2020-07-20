Арестованная по делу о хищении замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич уволена

Замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич, которая ранее была арестована по делу о хищении 40 миллионов рублей в рамках госзаказа, уволена указом премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования РФ», — говорится в документе от 16 июля, опубликованном в понедельник на сайте правовой информации.

Чиновница была задержана 3 июля. Вместе с ней по делу проходит также чиновник Россотрудничества Михаил Попов. В рамках расследования полицейские провели более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов дела.