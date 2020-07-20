Владимир Путин согласен перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год
Такое заявление президент России сделал в Крыму, в рамках рабочей поездки в Керчь.
Фото: ТАСС
Владимир Путин согласен перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год. Такое заявление президент России сделал в Крыму во время встречи с рабочими судостроительного завода «Залив» на Крымском полуострове в Керчи.
«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал глава государства.
Путин пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, мероприятие было перенесено сначала на 26 июля. Несколько дней назад организаторы объявили вновь о переносе мероприятия по тем же причинам.
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