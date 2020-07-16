Шествие «Бессмертного полка» снова перенесено с 26 июля
Решение о проведении мероприятии будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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Фото, видео: ТАСС / Агошков Евгений, 5-tv.ru
Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, не состоится. Организаторы объявили о переносе мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
«Проведение шествия „Бессмертного полк“а возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу „Бессмертного полка“, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — цитирует сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву Интерфакс.
Новая дата традиционного шествия, ежегодно приводимого в России в День Победы, пока не названа. Отмечается, что решение о ней будет вынесено после нормализации эпидемиологической ситуации в регионах, когда мероприятие сможет состояться в привычном формате.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 мая в России прошла акция «Бессмертный полк онлайн».
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