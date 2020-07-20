Общественный деятель и блогер Сергей Колясников направил в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении скандально известного филолога Гасана Гусейнова. По его мнению, мужчина фактически оправдал захват террористами заложников в Москве в 2002 году в концертном зале на Дубровке во время спектакля «Норд-Ост».

Скандал разразился из-за поста Гусейнова в Facebook, в котором он согласился со словами писательницы Сьюзан Зонтаг, назвавшей теракт «освободительной борьбой чеченского народа», оговорившись, что это не оправдывает, а лишь объясняет взятие заложников и убийства.

По мнению Сергея Колясникова, Гусейнов, известный своими скандальными высказываниями, должен ответить за свои слова.

«Это был террористический акт. Это не была никакая ни освободительная борьба, ни борьба за свободу, это был террористический акт. Придавать любой другой оттенок этому убийству, захвату заложников, на мой взгляд, это преступление», — заявил Колясников.

По его мнению, правоохранительные органы обязаны были отреагировать на находящийся «уже где-то за гранью» пост филолога, не дожидаясь чьего-то заявления или возмущения общественности.

«Вообще я бы хотел, чтобы его как минимум отстранили от преподавания. Я считаю, что такой человек не может и не должен преподавать детям, молодежи. Я не считаю допустимым, чтобы такие люди преподавали. Ну и должна быть ответственность по закону, уже по итогам проверки. Потому что, во-первых, это не первый раз, а во-вторых, это уже где-то за гранью», — объяснил Колясников.

Осенью прошлого года, как рассказывал 5-tv.ru, Гасан Гусейнов вызвал негодование общественности, назвав «убогим» и «клоачным» русский язык.