В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

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Светлана Шевченко
Срочная новость 29

Лодки «Воронеж» и «Владивосток» заложены на петербургском предприятии «Севмаш».

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Генеральный директор петербургской компании «Севмаш» Михаил Будниченко в ходе доклада президенту России Владимиру Путину по видеосвязи заявил о начале строительства двух подлодок «Воронеж» и «Владивосток», способных нести гиперзвуковое оружие.

«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством», — с гордостью сообщил Будниченко, назвав это будущим российского подводного флота.

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