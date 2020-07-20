В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Лодки «Воронеж» и «Владивосток» заложены на петербургском предприятии «Севмаш».
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Генеральный директор петербургской компании «Севмаш» Михаил Будниченко в ходе доклада президенту России Владимиру Путину по видеосвязи заявил о начале строительства двух подлодок «Воронеж» и «Владивосток», способных нести гиперзвуковое оружие.
«Уважаемый Владимир Владимирович, трудовой коллектив Северного машиностроительного предприятия исполняет обязательства по строительству атомных подводных лодок с неизменным качеством», — с гордостью сообщил Будниченко, назвав это будущим российского подводного флота.
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