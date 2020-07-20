Путин заложил новые десантные корабли в Керчи — видео
Заложенные суда получат имена прославленных полководцев.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Торжественная церемония закладки новых боевых кораблей состоялась в Керчи. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил с этим знаменательным событием работников судостроительного завода «Залив», а также их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска, где одновременно прошла закладка новых судов в этот день. Ее российский лидер смог наблюдать в режиме онлайн по видеосвязи.
«По традиции, десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления ВМФ. Это „Иван Рогов“ и „Митрофан Москаленко“, „Адмирал Юмашев“ и „Адмирал Спиридонов“. А атомные подводные лодки названы в честь городов воинской славы — „Воронеж“ и „Владивосток“», — рассказал Путин.
Также глава государства отметил важную роль военно-морского флота РФ в жизни страны. Он напомнил, что за последние восемь лет России удалось ввести в состав флота более 200 кораблей. К 2027 году, по его мнению, следует увеличить долю современных судов. По его подсчетам, она должна превысить 70%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием.
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