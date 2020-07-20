«Очень любил актеров»: Вадим Андреев об ушедшем из жизни отце Оскара Кучеры

Актер театра, кино и дубляжа Вадим Андреев в беседе с 5-tv.ru прокомментировал известие о кончине отца телеведущего Оскара Кучеры режиссера Александра Боголюбова — создателя картин «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», а также нескольких серий мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей».

Актер отмечает, что работал под руководством ушедшего из жизни постановщика на съемках киноэпопеи о форсировании советскими войсками Днепра в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны.

«Я у него снимался в фильме „Батальоны просят огня“ в 1984 году к 40-летию Победы. Фильм часто показывают, он классикой стал. Вот, собственно, все наше знакомство было. Там была не очень приятная для него ситуация, поскольку сочли, что он не очень с этим справляется и прикрепили еще одного режиссера Владимира Чеботарева. Они вдвоем работали», — вспоминает актер.

Вадим Андреев подчеркнул, что ему было приятно работать с Александром Боголюбовым. По его словам, режиссер был тонким, интеллигентным, мягким человеком и очень любил подопечных. Исполнитель роли рядового Деревянко признался, что именно благодаря отцу Оскара Кучеры актерский ансамбль картины остался неизменным.

«Работал хорошо с нами, какие-то актерские сцены мы выстраивали. Вот момент неприятный был, когда его пытались поменять, но он остался. Там пытались и актеров поменять, в том числе и меня. Он настоял на том, чтобы те, кто были утверждены — оставались. После этой картины мы не общались», — заключил Вадим Андреев.

Александр Боголюбов скончался еще три дня назад на 86-м году жизни. Режиссер был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Позднее наличие инфекции было подтверждено результатами анализов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» и отец Оскара Кучеры.