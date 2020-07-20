Путин подписал закон о доплате к пенсии семьям погибших военных
Повышенная пенсия будет выплачиваться родственникам участников ВОВ, Героев Советского Союза и России в случае потери кормильца.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Президент России Владимир Путин подписал закон о доплате к пенсии, которую получат родственники отдельных категорий военнослужащих и военных пенсионеров после их смерти.
Таким образом, повышенная пенсия, на которую имели право военные, в случае их смерти распространится на членов их семей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
Доплату к пенсии получат семьи участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и некоторых других категорий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заложил новые боевые корабли в Керчи.
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