Путин подписал закон о доплате к пенсии семьям погибших военных

|
Алиса Старжевская
58

Повышенная пенсия будет выплачиваться родственникам участников ВОВ, Героев Советского Союза и России в случае потери кормильца.

Путин подписал закон о доплате к пенсии семьям погибших военных

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин подписал закон о доплате к пенсии, которую получат родственники отдельных категорий военнослужащих и военных пенсионеров после их смерти.

Таким образом, повышенная пенсия, на которую имели право военные, в случае их смерти распространится на членов их семей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Доплату к пенсии получат семьи участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и некоторых других категорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заложил новые боевые корабли в Керчи.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.96
0.25 82.39
0.71
Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому

Последние новости

18:31
«Красивая вы пара»: общественность оценила фотосессию Навки с Песковым
18:19
«Он всегда шутил про мои пиджаки» — сменивший в кадре Александра Беляева Прохор Шаляпин
18:15
«Мы что-нибудь придумаем» — Захарова о санкциях США против Кадырова
18:01
Видео: Соус песто с мятой — простой и необычный рецепт
18:00
Территория тупика: Вдова убитого бизнесмена Зори о конфликте мужа с Фургалом
17:54
Стала известна дата похорон автора олимпийского мишки

Сейчас читают

Умер популярнейший ведущий прогноза погоды Александр Беляев
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок