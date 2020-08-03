Как изменится размер пенсии с 1 августа?

C 1 августа размер выплат у пенсионеров увеличится, сообщает Пенсионный фонд России. Какие категории пенсионеров получат прибавки?

Работающие пенсионеры

Пенсии будут повышены для работающих пенсионеров, выплачивающих страховые взносы. В августе им учтут накопленные баллы за 2019 год. При этом ежегодно пенсии не могут увеличиваться более чем на три балла. В нынешнем году один пенсионный балл составляет 93 рубля. Поэтому пенсия для этой группы граждан увеличится на 279 рублей. Всего в 2019 году в России работали около 14 миллионов пенсионеров, напоминает «Российская газета».

Получатели накопительной пенсии

Пенсионеры этой группы смогут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%. Это в три раза выше, чем уровень инфляции, которая в первой половине 2020 года составила 3%.

Участники программы софинансирования

Выплаты участникам софинансирования увеличатся на 7,99%. Такую пенсию с 1 августа получат 32 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям погибших военных.