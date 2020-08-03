Как изменится размер пенсии с 1 августа?
Корректировка выплат затронет несколько категорий пенсионеров.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
C 1 августа размер выплат у пенсионеров увеличится, сообщает Пенсионный фонд России. Какие категории пенсионеров получат прибавки?
Работающие пенсионеры
Пенсии будут повышены для работающих пенсионеров, выплачивающих страховые взносы. В августе им учтут накопленные баллы за 2019 год. При этом ежегодно пенсии не могут увеличиваться более чем на три балла. В нынешнем году один пенсионный балл составляет 93 рубля. Поэтому пенсия для этой группы граждан увеличится на 279 рублей. Всего в 2019 году в России работали около 14 миллионов пенсионеров, напоминает «Российская газета».
Получатели накопительной пенсии
Пенсионеры этой группы смогут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%. Это в три раза выше, чем уровень инфляции, которая в первой половине 2020 года составила 3%.
Участники программы софинансирования
Выплаты участникам софинансирования увеличатся на 7,99%. Такую пенсию с 1 августа получат 32 тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям погибших военных.
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?