Оружие будущего. В России заложили уникальные боевые корабли

Беспрецедентное событие произошло сегодня одновременно в трех российских регионах — на заводах в Петербурге, Северодвинске и Керчи. По видеосвязи президент дал старт строительству сразу шести современных кораблей: двух фрегатов, двух подводных лодок и двух десантных вертолетоносцев.

Последние приковывают особое внимание, потому как прежде в России ничего подобного не строили, а тут сразу два, да еще и в Крыму. О значении и значимости — Мэри Бадунц.