Оружие будущего. В России заложили уникальные боевые корабли
По видеосвязи президент РФ Владимир Путин дал старт строительству сразу шести современных кораблей: двух фрегатов, двух подводных лодок и двух десантных вертолетоносцев.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Беспрецедентное событие произошло сегодня одновременно в трех российских регионах — на заводах в Петербурге, Северодвинске и Керчи. По видеосвязи президент дал старт строительству сразу шести современных кораблей: двух фрегатов, двух подводных лодок и двух десантных вертолетоносцев.
Последние приковывают особое внимание, потому как прежде в России ничего подобного не строили, а тут сразу два, да еще и в Крыму. О значении и значимости — Мэри Бадунц.
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