В России впервые заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца

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По некоторым данным, водоизмещение новых кораблей составит не менее 25 тысяч тонн, они будут способны нести на борту более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до девятисот морских пехотинцев.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

«Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — универсальные десантные корабли проекта «Прибой». По некоторым данным, их водоизмещение составит не менее 25 тысяч тонн, они будут способны нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получат доковую камеру для шести десантных катеров и смогут перевозить до девятисот морских пехотинцев. Эти уникальные корабли построят в Керчи.

Одновременно в Санкт-Петербурге заложили два фрегата, а в Северодвинске начали строительство двух многоцелевых атомных подлодок.

О значимости для флота и значении для страны новых кораблей в видеосюжете Мэри Бадунц.

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