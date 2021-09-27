Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели
10 советов женщинам, которые помогут избежать неудачного опыта.
Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder
Вовсе не обязательно соглашаться на близость с мужчиной, чтобы проверить, каков он «в деле». Достаточно внимательно взглянуть на своего избранника. Существует несколько способов, которые помогут отсеять зерна от плевел при выборе потенциально хорошего любовника. И секс тут совсем ни при чем!
Обожает себя
Склонность к самолюбованию — это не просто признак нарциссизма, но и звоночек о том, что в постели его будет интересовать только собственная персона. Зачем заменять ему правую руку, если можно найти более чуткого партнера?
На словах — Казанова
Слишком много говорит о прошлых победах? Однозначно, не лучший вариант. Или лжет, или не имеет уважения к прошлым возлюбленным, а скорее всего, и то, и другое. Даже если все, что он рассказывает о своих любовных подвигах — правда, лучше бежать от него подальше.
Хамство в привычке
Если мужчина позволяет себе неуважительно общаться с окружающими — будь то случайно задевшие его в толпе прохожие или безобидный официант, то вам с ним не по пути. Такое поведение говорит о скрытой агрессивности, что может вылиться в домашнее насилие. В постели тоже ждать многого не стоит, ведь его будет интересовать только сам процесс, а не духовная близость.
Любит пожаловаться
Много ноет? Значит, будет ныть всегда. Кроме того, такое поведение свойственно маменькиным сынкам, а в постели может выражаться в странных просьбах и инфантильности.
Беда с чувством юмора
Отсутствие хорошего чувства юмора сигнализирует о том, что при малейших проблемах в постели вместо дружеской шутки можно получить поток обвинений в свой адрес. Зачем подрывать веру в собственную неотразимость, даже ради самого неотразимого мужчины в мире?
Жадность
И речь не только о щедрости и частых подарках. У жадных на эмоции мужчин плохо развита эмпатия, они не хотят порадовать любимую и подарить ей наслаждение. В первую очередь их интересует только собственная персона — будь то секс или что-то другое.
Излишняя категоричность
Если мужчина считает единственно правильное мнение своим, то и в любовном плане от него многого ждать не приходится. Более того, такие любовники часто стремятся обидеть или даже унизить партнершу, подавить ее волю и заставить сомневаться в своей привлекательности.
Избегает прикосновений
Любовные игры между будущими партнерами начинаются задолго до перехода в горизонтальную плоскость. Чуткий любовник стремится ненароком лишний раз коснуться рукой, поправить прическу, придержать за локоток, подать руку на выходе из автомобиля. Если же мужчина так не поступает — возможно, он просто не знает, чего хочет женщина.
Обожает еду
Быстро ест и много пьет? Скорее всего, такой мужчина привык получать максимум удовольствия именно от быстрого употребления алкоголя и деликатесов, которыми никак не может насытиться, но никак не в постели. Для других пища телесная и секс четко разделены.
Оскорбляет женщин
Сексистские шутки от мужчины на свидании, неуважительное и пренебрежительное отношение к женщине говорят о том, что и в постели он не будет уделять своей избраннице должного внимания. Скорее, наоборот, будет требовать, чтобы удовлетворяли только его потребности.
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