«Муж медвежонка»: Романец в блестящем платье поздравила мужа с днем рождения

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Алиса Старжевская
26

Антону Гусеву исполнился 31 год.

Фото, видео: Instagram @_viktoriya_14

Звезда «Дома-2» Виктория Романец часто делится откровенными снимками в белье или открытой одежде, но изредка на ее фото мелькает и супруг. На этот раз для этого был повод: девушка поздравила мужа Антона Гусева с днем рождения со своей страницы в Instagram.

«Уважаемый муж медвежонка. Хочу сообщить, что люблю тебя и поздравляю от всей души с твоим днем!» — подписала совместный снимок участница телестройки.

Пространное послание Виктории, которая вышла за Антона Гусева в 2017 году, включало похвалы его красоте, характеру, силе и мудрости, а также неоднократные признания в любви.

Instagram @_viktoriya_14

Поклонники Романец присоединились к поздравлениям девушки и не могли не отметить привлекательность пары.

«Какой мужчина»;

«Ты, как всегда, прекрасна, спору нет»;

«Парочка Твикс», — написали Виктории в комментариях.

5-tv.ru писал, что после недавней фотосессии в белье Викторию Романец сравнили с Леонтьевым.

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