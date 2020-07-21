Опасная котельная устроила «черную полосу» жителям Петропавловска-Камчатского
За несколько лет от работающей кочегарки дома, детские площадки, машины одного из районов города покрылись несмываемым слоем копоти и сажи.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru
Жители Петропавловска-Камчатского задыхаются от вредных выбросов местной котельной. Предприятие отравляет жизнь всему большому микрорайону по соседству. За несколько лет от работающей кочегарки дома, детские площадки, машины — все покрылось несмываемым слоем копоти и сажи.
На свои машины многие автомобилисты в этом микрорайоне уже давно махнули рукой. Каждый день одно и то же. Двери, крыша, капот, стекла как росой, покрываются черными маслянистыми пятнами. Бороться с ними бесполезно.
«Вот, машину помоешь с утра, приходишь — опять она вся черная от этой сажи. Ее смываешь, а черные пятна остаются», — жалуется житель Петропавловска-Камчатского Константин.
Копоть буквально витает в воздухе. Зимой жители снега белого не видят, а летом, светлое, стараются не надевать. Раньше сушили белье на улице — теперь так никто не рискуют. Если ветер со стороны местной котельной на улицу вообще лучше не выходить.
Когда закончится «черная полоса» в жизни горожан — выяснял Сергей Лесков.
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