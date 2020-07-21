«Самая сладкая загадка»: «Британская Кардашьян» показала роскошные формы со всех ракурсов
Пышногрудая красавица Деми Роуз с удовольствием акцентирует внимание фанатов на своей яркой внешности.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: Instagram @demirose
Звезда Instagram Деми Роуз, которую обычно зовут просто «британской Кардашьян» из-за ее впечатляющих округлых форм, снова порадовала фанатов новой сексуальной подборкой фотографий в своем микроблоге.
Порадовала — или свела с ума? Потому что фото в ярком платье практически не скрывало ни впечатляющего бюста девушки, ни ее женственных бедер, а сама модель постаралась подать их в самом выгодном ракурсе.
«Самая сладкая загадка», — подписала она свой снимок с Ибицы.
Подписчики, общее число которых у Деми превысило 14,1 миллиона человек, просто обезумели, увидев свою любимицу в новом образе.
«Ты очаровательна»;
«Девушка моей мечты»;
«Огонь в красном»;
«Я не вижу никого, кроме тебя», — отметились в комментариях многочисленные мужчины на разных языках.
Ранее 5-tv.ru писал, как Деми Роуз вновь заговорила о проблемах бытия.
Читайте также
94%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?