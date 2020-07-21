«Самая сладкая загадка»: «Британская Кардашьян» показала роскошные формы со всех ракурсов

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Алиса Старжевская
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Пышногрудая красавица Деми Роуз с удовольствием акцентирует внимание фанатов на своей яркой внешности.

Фото, видео: Instagram @demirose

Звезда Instagram Деми Роуз, которую обычно зовут просто «британской Кардашьян» из-за ее впечатляющих округлых форм, снова порадовала фанатов новой сексуальной подборкой фотографий в своем микроблоге.

Порадовала — или свела с ума? Потому что фото в ярком платье практически не скрывало ни впечатляющего бюста девушки, ни ее женственных бедер, а сама модель постаралась подать их в самом выгодном ракурсе.

«Самая сладкая загадка», — подписала она свой снимок с Ибицы.

Instagram @demirose

Подписчики, общее число которых у Деми превысило 14,1 миллиона человек, просто обезумели, увидев свою любимицу в новом образе.

«Ты очаровательна»;

«Девушка моей мечты»;

«Огонь в красном»;

«Я не вижу никого, кроме тебя», — отметились в комментариях многочисленные мужчины на разных языках.

Ранее 5-tv.ru писал, как Деми Роуз вновь заговорила о проблемах бытия.

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