«Как вам?»: украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро

|
Алиса Старжевская
95

Мила Кузнецова попала в Национальный реестр рекордов Украины благодаря пышной груди.

Фото, видео: Instagram @mila_kuznetsova10

Модель plus-size с Украины Мила Кузнецова, взбудоражившая весь мир объемами своего бюста, выложила у себя на странице в Instagram новое фото. На сей раз она нарядилась по подобию американской кинозвезды 20-го века.

«Как вам стиль Мэрилин Монро?» — кокетливо поинтересовалась она у подписчиков сразу на двух языках, русском и английском.

Instagram @mila_kuznetsova10

Использование международного языка общения в случае пышногрудой красавицы оправдано — у нее уже 598 тысяч подписчиков, и многие оставляют ей комментарии именно на английском.

«Вау! Лучше, чем Мэрилин»;

«Монро еще далеко до вас, особенно до вашего бюста»;

«Фотка — огонь», — поспешили отметиться фанаты Кузнецовой.

5-tv.ru рассказывал, как Мила Кузнецова получила звание обладательницы самой большой натуральной груди на Украине.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
«Она — его самое изящное произведение!» — Дроботенко показал редкое фото дочери Задорнова
9:40
Минобороны РФ: вакцина от COVID-19 готова
9:28
Россияне попали в плен к пиратам у западного побережья Африки
9:15
Есть ли риск заразиться коронавирусом в бассейне?
9:02
«Раскаявшаяся грешница»: Рената Литвинова предложила попробовать ее новое творение
8:55
Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион

Сейчас читают

Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок