«Как вам?»: украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро
Мила Кузнецова попала в Национальный реестр рекордов Украины благодаря пышной груди.
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Фото, видео: Instagram @mila_kuznetsova10
Модель plus-size с Украины Мила Кузнецова, взбудоражившая весь мир объемами своего бюста, выложила у себя на странице в Instagram новое фото. На сей раз она нарядилась по подобию американской кинозвезды 20-го века.
«Как вам стиль Мэрилин Монро?» — кокетливо поинтересовалась она у подписчиков сразу на двух языках, русском и английском.
Использование международного языка общения в случае пышногрудой красавицы оправдано — у нее уже 598 тысяч подписчиков, и многие оставляют ей комментарии именно на английском.
«Вау! Лучше, чем Мэрилин»;
«Монро еще далеко до вас, особенно до вашего бюста»;
«Фотка — огонь», — поспешили отметиться фанаты Кузнецовой.
5-tv.ru рассказывал, как Мила Кузнецова получила звание обладательницы самой большой натуральной груди на Украине.
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