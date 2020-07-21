«Как вам?»: украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро

Модель plus-size с Украины Мила Кузнецова, взбудоражившая весь мир объемами своего бюста, выложила у себя на странице в Instagram новое фото. На сей раз она нарядилась по подобию американской кинозвезды 20-го века.

«Как вам стиль Мэрилин Монро?» — кокетливо поинтересовалась она у подписчиков сразу на двух языках, русском и английском.

Instagram @mila_kuznetsova10

Использование международного языка общения в случае пышногрудой красавицы оправдано — у нее уже 598 тысяч подписчиков, и многие оставляют ей комментарии именно на английском.

«Вау! Лучше, чем Мэрилин»;

«Монро еще далеко до вас, особенно до вашего бюста»;

«Фотка — огонь», — поспешили отметиться фанаты Кузнецовой.

5-tv.ru рассказывал, как Мила Кузнецова получила звание обладательницы самой большой натуральной груди на Украине.