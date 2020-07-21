Говорите правильно! Учительница русского языка упрекнула Ивлееву в безграмотности

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Виктория Андреева
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Педагог Татьяна Гартман пояснила, какие ошибки в речи допускает кумир современной молодежи.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Учительница русского языка и начинающий YouTube-блогер Татьяна Гартман обожает разбирать речевые ошибки знаменитостей. На примере селебрити педагог учит подписчиков «говорить правильно», согласно всем нормам родного языка. Сегодня «разбор полетов» коснулся звезды Instagram, телеведущей Насти Ивлеевой.

По словам Гартман, Ивлеева часто путает произношение слов, а также употребляет архаизмы. Так, к примеру, звезда неправильно ставит ударение в словах «исчерпать», «включенный» и «бутики», где по правилам оно падает на второй слог.

«Не зверьми, а зверями. Вариант „зверьми“ считается устаревшим. <…> Слово „тапки“ в единственном числе звучит как „тапка“ — она, женский род. Поэтому не „с тапком“, а „с тапкой“», — обратила внимание фолловеров педагог.

Кроме того, учительница «поругала» Анастасию и за частое употребление слова «крайний» вместо привычного «последний». По утверждению Татьяны Гартман, это не вписывается в литературные нормы. При этом сделала вывод, что большинство людей склонны выбирать первый вариант сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, у слова „последний“ есть негативное значение — низший в ряду подобных, например, „последний негодяй“ или „ругать последними словами“. Во-вторых, слово „последний“ избегают из-за суеверий. Начали это делать представители опасных профессий: летчики, космонавты, альпинисты. Ну, чтобы не сглазить», — пояснила Гартман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу и телеведущую Ольгу Бузову высмеяли в сети за вопиющую безграмотность.

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