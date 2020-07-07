И снова конфуз: Ольгу Бузову высмеяли в сети за вопиющую безграмотность

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Виктория Андреева
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Ведущая «Дома-2» случайно перепутала названия московских достопримечательностей с петербургскими.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

На певицу и телеведущую Ольгу Бузову вновь обрушился шквал негатива, а все из-за досадной оплошности, допущенной во время речной прогулки по Москве.

На протяжение всего дня звезда выкладывала в Instagram небольшие видео с отдыха на яхте: хвалилась купальником, исполняла зажигательные танцы, а также показывала отрывки романтического ужина с сестрой Анной. В какой-то момент на заднем плане показалась одна из самых знаменитых достопримечательностей — храм Василия Блаженного.

Эмоции от увиденного так захлестнули Ольгу, что она перепутала его с петербургским «аналогом».

«Это же Спас на Крови!» — громко закричала Бузова и хлопнула в ладоши.

Instagram @buzova86

Удивительно, но снимавшая ролик сестра артистки не стала ее поправлять, добавив лишь, что храм и правда красивый.

Что это было: невнимательность певицы или пробел в знаниях? Поклонники гадают до сих пор.

Впрочем, это не первый случай, когда звезда путает названия. Так, например, однажды Бузова и вовсе перепутала народного артиста России Льва Лещенко с неизвестным по фамилии Левченко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова ухитрилась перепутать художника Ван Гога с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом.

Тема:
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