Электромонтажник и безработный изнасиловали пьяную 16-летнюю москвичку

Электромонтажник и безработный из Душанбе изнасиловали нетрезвую 16-летнюю жительницу Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 19 июля в квартире одного из домов в Колпачном переулке.

Девушка рассказала полицейским, что она вместе со своим 25-летним приятелем отправилась в кафе. Во время общения, сопровождаемого употреблением горячительного, пострадавшая почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Через некоторое время юная москвичка пришла в себя в чужой квартире полураздетой. Девушка поспешила покинуть сомнительное жилище, после чего позвонила своему знакомому, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что два приезжих из Таджикистана после застолья привезли девушку в арендованную квартиру, где поочередно надругались. Подозреваемых задержали днем на следующий день. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — неравнодушные петербуржцы погнались за таксистом, подозреваемым в изнасиловании.