Электромонтажник и безработный изнасиловали пьяную 16-летнюю москвичку

|
Василий Заика
63

Инцидент произошел вечером 19 июля в квартире одного из домов в Колпачном переулке.

Электромонтажник и безработный изнасиловали пьяную 16-летнюю москвичку

Фото: www.globallookpress.com / Bernard JAUBERT

Электромонтажник и безработный из Душанбе изнасиловали нетрезвую 16-летнюю жительницу Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 19 июля в квартире одного из домов в Колпачном переулке.

Девушка рассказала полицейским, что она вместе со своим 25-летним приятелем отправилась в кафе. Во время общения, сопровождаемого употреблением горячительного, пострадавшая почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Через некоторое время юная москвичка пришла в себя в чужой квартире полураздетой. Девушка поспешила покинуть сомнительное жилище, после чего позвонила своему знакомому, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что два приезжих из Таджикистана после застолья привезли девушку в арендованную квартиру, где поочередно надругались. Подозреваемых задержали днем на следующий день. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — неравнодушные петербуржцы погнались за таксистом, подозреваемым в изнасиловании.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Видео: стрельба слышна возле автобуса с заложниками на Украине
11:14
А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
11:00
Мечтающий о кресле президента США Джо Байден пригрозил России расправой
10:52
В Москве задержан «бутовский маньяк» напавший на девятерых женщин
10:44
В захваченном на Украине автобусе может быть до 20 заложников
10:42
Первые кадры с места захвата автобуса на Украине

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели?
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...