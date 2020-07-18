Видео: Неравнодушные петербуржцы погнались за таксистом, подозреваемым в изнасиловании
Мужчина был задержан сотрудниками ДПС. При нем, по предварительным данным, были обнаружены наркотические вещества.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingo Kuzia; ВКонтакте @spb_today
Подозреваемого в изнасиловании пассажирки такси задержали в Петербурге. Сделать это удалось благодаря группе неравнодушных прохожих. Молодые люди бросились на помощь девушке, которая сообщила об изнасиловании везшим ее таксистом.
Как заявили прохожие, девушка, проходившая по Пражской улице, рассказала им о случившемся, после чего они бросились в погоню за подозреваемым. По их словам, мужчина выскочил из машины и сбежал. Очевидцы искали таксиста по всему Фрунзенскому району вместе с полицией и спустя время нашли его в другом авто со своим другом.
Полицейские задержали вероятного злоумышленника. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущую музыкального канала изнасиловали в Москве.
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