Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал свое назначение

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Виктория Андреева
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Депутат Госдумы от ЛДПР был назначен на соответствующую должность указом президента РФ от 20 июля.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прибытии во вверенный регион прокомментировал свое назначение на новую должность. По словам государственного деятеля, данное решение — главное свидетельство того, что Москва прислушивается к мнению избирателей региона.

«Президент… доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», — заявил Дегтярев во время официального представления в новой должности.

Врио губернатора региона отметил, что впереди предстоит немало работы. Обращаясь к подчиненным, Михаил Дегтярев пояснил, что сегодня, как никогда ранее, важно консолидироваться для решения насущных проблем. Среди прочих он выявил необходимость тщательной подготовки к отопительному сезону — 2020, контроль за реализацией национальных проектов на территории края, осуществление должной социальной поддержки населению.

Кроме того, государственный деятель напомнил, что впереди — бюджетный процесс, который также требует особенной подготовки.

«Непростой вызов сделан мне судьбой. Мы стоим перед серьезными задачами, которые поставлены президентом. Нам всем нужно работать на благо людей. Это — самая главная задача. И для меня лично, как исполняющего обязанности губернатора, и для членов правительства Хабаровского края, и депутатов законодательной думы», —подытожил чиновник.

Президент России Владимир Путин принял решение о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Фургал был отрешен от должности главы Хабаровского края «в связи с утратой доверия президента».

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