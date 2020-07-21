Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал свое назначение

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прибытии во вверенный регион прокомментировал свое назначение на новую должность. По словам государственного деятеля, данное решение — главное свидетельство того, что Москва прислушивается к мнению избирателей региона.

«Президент… доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», — заявил Дегтярев во время официального представления в новой должности.

Врио губернатора региона отметил, что впереди предстоит немало работы. Обращаясь к подчиненным, Михаил Дегтярев пояснил, что сегодня, как никогда ранее, важно консолидироваться для решения насущных проблем. Среди прочих он выявил необходимость тщательной подготовки к отопительному сезону — 2020, контроль за реализацией национальных проектов на территории края, осуществление должной социальной поддержки населению.

Кроме того, государственный деятель напомнил, что впереди — бюджетный процесс, который также требует особенной подготовки.

«Непростой вызов сделан мне судьбой. Мы стоим перед серьезными задачами, которые поставлены президентом. Нам всем нужно работать на благо людей. Это — самая главная задача. И для меня лично, как исполняющего обязанности губернатора, и для членов правительства Хабаровского края, и депутатов законодательной думы», —подытожил чиновник.

Президент России Владимир Путин принял решение о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Фургал был отрешен от должности главы Хабаровского края «в связи с утратой доверия президента».