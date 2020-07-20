Фургал снят с должности главы Хабароского края «в связи с утратой доверия»
Врио губернатора края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Фото: www.globallookpress.com / sledcom.ru/youtube.com
Сергей Фургал снят с должности главы Хабароского края «в связи с утратой доверия». Врио губернатора края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru, публиковал видео встречи Владимира Путина с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
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