Фургал снят с должности главы Хабароского края «в связи с утратой доверия»

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Светлана Шевченко
Срочная новость 43

Врио губернатора края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Фургал снят с должности главы Хабароского края «в связи с утратой доверия»

Фото: www.globallookpress.com / sledcom.ru/youtube.com

Сергей Фургал снят с должности главы Хабароского края «в связи с утратой доверия». Врио губернатора края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru, публиковал видео встречи Владимира Путина с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

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