«Папина дочка» Арзамасова поразила поклонников печальной красотой

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Алиса Старжевская
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Фанаты никак не могут решить, подходит ли актрисе новый образ.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, наиболее известная по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», удивила поклонников грустной и безысходной красотой. Девушка опубликовала цепляющую фотографию на своей странице в Instagram.

На фото девушка сидит в белоснежном платье на палубе яхты и печально смотрит вниз. Исходя из подписи, можно предположить, что это недавняя фотография, однако точной информации ни о времени съемки, ни о месте нет.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники не смогли пройти мимо такого снимка, учитывая, что Instagram-страница Арзамасовой обычно яркая и жизнерадостная. Не все согласны с удачностью выбранного образа, но отмечают, что актриса все равно отличается красотой.

«Лиза, ты очень оригинальная, неповторимая, в то же время простая девчонка! Суперрр!»

«Такая задумчивая и такая прекрасная!»

«Какая-то усталость, безысходность в этой фотке»

«Ты очень красивая», — делятся своим мнением подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о предсказаниях таролога на судьбу Арзамасовой и Авербуха: ждать ли паре детей, как будут развиваться их отношения.

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