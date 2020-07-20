«Об этом можно только мечтать»: таролог раскрыла, какое будущее ждет Лизу Арзамасову и Илью Авербуха

В сети все еще не стихают страсти из-за романа актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. Поклонники 25-летней артистки в основном поддержали выбор своей любимицы, но продолжают следить за развитием отношений двух знаменитостей. О том, какое будущее ждет звездную пару, и будут ли у них дети, 5-tv.ru рассказала таролог Саона.

«Дальнейший род от них будет, даже, может быть, что у них будет сразу двойня. Так как Лиза мечтает о ребенке, так же как и Илья, и они обязательно добьются того, чтобы у них было чудо в их семье, которое будет их безумно радовать. Илья будет безумно счастливым и хорошим папой. Об этом можно только мечтать», — поведала таролог.

Ранее Саона рассказала, как строятся отношения между актрисой и фигуристом. Весть о том, что молодая девушка встречается с 46-летним Авербухом, сначала вызвала у фанатов Арзамасовой шок. После поклонники смирились с выбором своей любимицы и даже поддержали ее. А совсем недавно появилась информация о том, что пара восемь лет скрывала свои отношения.