Видео: Кто такой и что требует, захвативший автобус с 20 заложниками на Украине

Стала известна личность мужчины, захватившего на Украине автобус с порядка 20 заложниками. По предварительным данным, им является 45-летний уроженец города Львова, именующий себя как Максим Плохой.

В социальных сетях мужчина откровенно высказывает свою антиправительственною позицию, а также активно цитирует собственную книгу «Философия преступника», которая описывает пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Власть на Украине Плохой считает «главным террористом».

Вконтакте @plohoymax

О захвате заложников в центре города Луцка стало известно утром 21 июля. Около 10.10 по местному времени раздалась автоматная очередь. По данным правоохранителей, террорист сам позвонил в полицию и сообщил о минировании транспорта с несколькими десятками граждан.

В настоящее время силовики оцепили близлежащие районы и пытаются вывести захватчика на диалог. Отмечается, что преступник уже предъявил некоторые требования в обмен на освобождение людей.

«Аваков, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Ахметов э, Медведчук должны одновременно выложить записи — «я террорист в законе». А Зеленский должен написать — «фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем», — опубликовал требования в сети злоумышленник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников», передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 5-tv.ru следит за развитием событий.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры стрельбы в городе Луцке на западе Украины, где террорист захватил автобус с заложниками.