Видео: стрельба слышна возле автобуса с заложниками на Украине

На Театральной площади в украинском городе Луцк, где неизвестный захватил в автобусе около 20 заложников, слышна стрельба.

Предварительно, стреляет сам злоумышленник.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, территория вокруг оцеплена спецназом. Мужчина не выдвигает никаких требований. По данным местных СМИ, его личность установлена. Накануне он в социальной сети опубликовал несколько постов о недовольстве нынешней системой в Незалежной.

По неподтвержденным данным, в городе есть еще один автобус с заложниками. Информация уточняется.