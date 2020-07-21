В Лос-Анжелесе умер легенда кавказского шансона Бока

|
Алиса Старжевская
24

У певца была продолжительная болезнь легких.

Фото, видео: Wikipedia.org

Легенда кавказского шансона Борис Давидян более известный как Бока скончался в Лос-Анжелесе. Артисту был 71 год.

Информация о смерти артиста начала появляться в армянском сегменте социальных сетей. Так, журналист Ваге Казарян опубликован на своей странице фотографию Боки с подписью «R.I.P. Բորիս Դավիդյան (Բոկա)… Շատ ափսոս((» («R.I.P. Борис Давидян (Бока) … Очень жаль((»).

Также певец Ара Мартиросян опубликовал снимок Бориса Давидяна с трогательной личной подписью на своей страинце в Instagram.

«Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан», — написал исполнитель.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Աստված հոգիդ լուսավորի Բոկա ջան: 🙏🙏🙏 Скончался Дядя Бока Светлая память дедо джан🙏

Публикация от Ara Martirosyan (@aramartirosyan)

По имеющейся информации, у Боки были проблемы с легкими, и в итоге он не справился с продолжительной болезнью.

Борис Давидян родился в Баку, но начал свою музыкальную карьеру в Ереване. Он довольно быстро завоевал признание и почет и уже при жизни стал легендой кавказского шансона. Последние годы исполнитель жил в США: ему пришлось переехать из-за уголовного дела по факту хранения оружия. Находясь в Америке регулярно давал концерты, ездил с гастролями. У Боки есть внук Жока, который также певец и на своих концертах часто исполняет песни дедушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного ведущего прогноза погоды Александра Беляева. 

 

Читайте также

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Опасная котельная устроила «черную полосу» жителям Петропавловска-Камчатска
12:46
В Лос-Анжелесе умер легенда кавказского шансона Бока
12:34
Мурманских спасателей проверили на стойкость при температуре 500 градусов
12:28
Видео: что обнаружили при обыске в доме саентологов в петербургском Старо-Паново
12:22
Видео: Кто такой и что требует, захвативший автобус с 20 заложниками на Украине
12:10
В Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах

Сейчас читают

А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок