В Лос-Анжелесе умер легенда кавказского шансона Бока

Легенда кавказского шансона Борис Давидян более известный как Бока скончался в Лос-Анжелесе. Артисту был 71 год.

Информация о смерти артиста начала появляться в армянском сегменте социальных сетей. Так, журналист Ваге Казарян опубликован на своей странице фотографию Боки с подписью «R.I.P. Բորիս Դավիդյան (Բոկա)… Շատ ափսոս((» («R.I.P. Борис Давидян (Бока) … Очень жаль((»).

Также певец Ара Мартиросян опубликовал снимок Бориса Давидяна с трогательной личной подписью на своей страинце в Instagram.

«Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан», — написал исполнитель.

По имеющейся информации, у Боки были проблемы с легкими, и в итоге он не справился с продолжительной болезнью.

Борис Давидян родился в Баку, но начал свою музыкальную карьеру в Ереване. Он довольно быстро завоевал признание и почет и уже при жизни стал легендой кавказского шансона. Последние годы исполнитель жил в США: ему пришлось переехать из-за уголовного дела по факту хранения оружия. Находясь в Америке регулярно давал концерты, ездил с гастролями. У Боки есть внук Жока, который также певец и на своих концертах часто исполняет песни дедушки.

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