Видео: на корреспондента МИЦ «Известия» напала предполагаемая подруга лихача из Карелии
Знакомая стритрейсера Кирилла Сортланда, устроившего в июне смертельное ДТП, оказалась недовольна тем, что журналисты занимаются расследованием его истории.
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Фото, видео: ВКонтакте @guberniadaily; 5-tv.ru
Предполагаемая подруга стритрейсера и бизнесмена Кирилла Сортланда, который стал участником смертельного ДТП в Петрозаводске, напала на корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина. 5-tv.ru публикует видео с моментом происшествия.
Корреспондент подошел к девушке, чтобы получить от нее комментарий о поведении Сортланда. Она в ответ начала делать вид, что не знает, о ком идет речь. Журналистов знакомая бизнесмена отправляла вон и оскорбляла. Не обошлось и без рукоприкладства: она ударила по лицу корреспондента и толкнула камеру.
«Вон пошли», — сказала девушка напоследок.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 июня на Комсомольском проспекте произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz и BMW. В результате водитель Matiz был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался. За рулем премиального авто в момент ДТП находился Кирилл Сортланд.
Несмотря на смертельную аварию, вскоре Сортланд продолжил гонять по улицам в Карелии. Видео своих гонок на высокой скорости он публиковал в разделе сторис своего Instagram-аккаунта. В кадр даже попадал спидометр Сортланда, на котором можно было разглядеть отметку 160-180 километров в час.
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