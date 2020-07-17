Бизнесмен Кирилл Сортланд, который стал участником смертельного ДТП в Петрозаводске, продолжает гонять по улицам в Карелии. Видео своих гонок на высокой скорости он без тени страха и стыда продолжает публиковать в сторис на своей странице в Instagram. Как рассказывают очевидцы, стритрейсер движется по городу на Gelandewagen и нисколько не скрывает этого.

«Приятно быть истинно плохим, пока все так лицемерно хороши», — написал предполагаемый нарушитель под одним из постов.

Иногда в кадр даже попадал спидометр Сортланда, на котором можно было разглядеть отметку — 160-180 километров в час.

Как оценили действия Сортланда родственники погибшего?

Родственники погибшего в ДТП с Сортландом возмущены подобным поведением. 14 июня на Комсомольском проспекте произошло столкновение его BMW c Daewoo Matiz. В результате водитель последней был экстренно доставлен в реанимацию, где позже скончался. За рулем BMW в момент аварии находился Сортланд.

«Мой младший брат разворачивался, не зная никаких правил ПДД, и на запредельной скорости, превышающий лимит, ехал Сортланд, который был виновником ДТП. Мой младший брат погиб после 12 часов комы. Семья виновника никак не пыталась извиниться и связаться с родственниками погибшего», — рассказал брат погибшего в интервью 5-tv.ru.

Очевидцы утверждают, что Сортланд значительно превысил скорость, в результате чего допустил «смертельное» столкновение. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.

Как объяснил свои гонки Сортланд?

В то же время сам гонщик утверждает, что соблюдал все правила дорожного движения, а сейчас сам, как порядочный гражданин, не садится за руль.

«Полная чушь. Видео скачаны из интернета абсолютно разные. Там разве видно, что это я за рулем?» — возмутился он, отвечая на просьбу корреспондента 5-tv.ru прокомментировать опубликованные ролики.

Как отреагировали в полиции?

В свою очередь, в полиции отметили, что по факту всего произошедшего проводится проверка.

«В настоящее время в МВД по республике Карелия идет проверка по результатам ДТП с Daewoo Matiz и BMW. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Карелия Александра Воронченко.

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