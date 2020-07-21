22 июля 2020 года: как использовать магическую дату для исполнения желаний

Иногда вселенная преподносит нам волшебные подарки. И один из них ждет нас завтра: 22 июля 2020 года. В этой дате фигурирует сразу четыре двойки. По словам астролога-психолога Алены Никольской, с точки зрения нумерологии двойка это всегда умножение чего-либо на два. И это время, когда можно усилить свои желания, как будто бы их умножили на два.

22 июля — прекрасный день для реализации любых творческих планов, яркости жизни, харизмы, здоровья, красоты, финансов и отношений с близкими людьми, особенно с детьми. Это потому, что 22 июля Солнце переходит в знак Льва, где оно всегда самое яркое и самое сильное. И у нас появляется возможность получить дополнительные ресурсы во всех перечисленных сферах жизни.

Что необходимо сделать. Солнце переходит в знак Льва в 8:38 минут по Гринвичу (11:38 мск). В разных городах и странах это будет свое время. В этот момент нужно будет загадать желание. Но прежде необходимо купить любые фрукты желтого или оранжевого цвета. Если вы решите выбрать цитрусовые, очистите их и посмотрите, сколько в них долек — очень хорошо, если получится четное число, то есть оно будет делиться на два, это дополнительная возможность усилить свое желание. Если это абрикос, персик или какой-то другой фрукт, его тоже нужно разделить пополам. Каждая долька будет отвечать за отдельное желание.

Итак, примерно в полдень по московскому времени необходимо четко сформулировать свое желание, сконцентрироваться и съесть дольки, думая при этом только о загаданном желании.

«Дальше вы должны подумать, каким вы будете после того, как это желание будет реализовано: как вы будете выглядеть, что будет вокруг вас, что вам будут говорить, что вы будете слышать — в общем все свои ощущения в этот момент», — рекомендует Алена Никольская.

Кроме того, 22 июля в семь часов вечера по московскому времени нужно подумать об одном самом-самом важном желании и представить себе, что вы перенеслись в тот момент, когда оно уже осуществилось.

«Помните, что свое желание вы должны обязательно формулировать в позитиве, без частицы „не“. Вместо того, чтобы сказать „я не хочу быть толстой“, нужно сказать: „я хочу иметь идеальный вес и прекрасную фигуру“, тогда это будет позитивно. Вместо „не хочу быть одна“ или „один“ надо сформулировать „рядом со мной человек, который меня любит, достойный, заботится обо мне, я его люблю и уважаю“», — предупреждает психолог.

Ранее Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как использовать силу новолуния с 20 по 26 июля, чтобы благополучно завершить накопившиеся дела и разрешить давние проблемы.