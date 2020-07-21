Российский актер Максим Виторган выложил видео, на котором запечатлено нападение на него. Ролик бывший супруг Ксении Собчак опубликовал в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

«Защита спасла от ударов и падений, а вот песок я буду дня два выплевывать еще…» — подписал ролик Виторган.

На видео он падает на землю, после чего удары ногами по его корпусу начинает наносить мужчина в черных штанах и футболке. На кадрах также можно увидеть, что другой мужчина бросает на землю спутницу актера. Последний также опубликовал фото с последствиями «избиения».

Instagram @mvitorgan

Как уточняют «Дни.ру», вся эта сцена произошла на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. Здесь работает съемочная группа сериала «Чиновница». Играющий в теленовелле Максим Виторган участвовал в эпизоде с избиением в соответствии со сценарием. Перед съемками на него надели защиту — наколенники и налокотники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган привлек к себе внимание публикацией другого видео. На нем он и его отец Эммануил Виторган запечатлены голыми по пояс. Мужчины одновременно напрягают мышцы пресса и шеи и делают смешные рожицы.