«Папуасы отдыхают»: Голые по пояс Максим Виторган с отцом записали уморительное видео
Знаменитые артисты подурачились на камеру, чем вызвали бурную реакцию пользователей.
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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Российские артисты массово покоряют Tik Tok. Новое видео для социальной сети уже записал бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Вместе со своим прославленным отцом Эммануилом он подурачился на камеру. Раздевшись по пояс, звезды одновременно напрягли мышцы пресса и шеи и сделали смешные рожицы. Такое неординарное развлечение знаменитой семьи вызвало у подписчиков одновременно смех и умилением.
«Любим повеселиться, особенно поржать… Не отстаем от жизни… Годится для #TikToK?» — обратился к фолловерам Максим Виторган.
Комментаторы сошлись во мнении, что Виторганы очень талантливы и с легкостью завоют популярность не только среди телевизионных зрителей, но и пользователей Tik Tok.
«Юмор — семейная черта!»
«Папуасы отдыхают. Все по Станиславскому»;
«Вот они, гены! Смех полезен для здоровья!»
«Ну, и рожи у вас, Виторганы! Артисты, браво!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виторган затроллил Собчак.
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