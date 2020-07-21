Прокуратура проверит все аттракционы России после нескольких инцидентов
Также под проверку попадают и зоопарки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Katja Kreder; Instagram @park.nalchik, @goloskbr; YouTube @ tatar.inform krim
Генпрокуратура России потребовала провести проверку всех аттракционов и зоопарков в стране в связи с угрозой жизнью и здоровью детей. Как передает «Интекрфакс», при достаточных основаниях, будут возбуждаться уголовные дела.
По заявлению представителей ведомства, в деятельности парков с аттракционами и зоопарков нередко выявляются нарушения, которые становятся причиной несчастных случаев. А так как летний период — самый популярный для посещения таких мест, генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести необходимую проверку.
Также поводом для инспектирования стал недавний случай, произошедший в Набережных Челнах. В парке аттракционов города во время движения «Веселой горки» передняя декоративная часть конструкции оторвалась. Огромная деталь чудом не ударила никого из катающихся детей. Отмечается, что карусель уже починили, а по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее, 5-tv.ru публиковал видео с оторвавшейся деталью карусели в Набережных Челнах.
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