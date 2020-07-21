Прокуратура проверит все аттракционы России после нескольких инцидентов

Генпрокуратура России потребовала провести проверку всех аттракционов и зоопарков в стране в связи с угрозой жизнью и здоровью детей. Как передает «Интекрфакс», при достаточных основаниях, будут возбуждаться уголовные дела.

По заявлению представителей ведомства, в деятельности парков с аттракционами и зоопарков нередко выявляются нарушения, которые становятся причиной несчастных случаев. А так как летний период — самый популярный для посещения таких мест, генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести необходимую проверку.

Также поводом для инспектирования стал недавний случай, произошедший в Набережных Челнах. В парке аттракционов города во время движения «Веселой горки» передняя декоративная часть конструкции оторвалась. Огромная деталь чудом не ударила никого из катающихся детей. Отмечается, что карусель уже починили, а по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 5-tv.ru публиковал видео с оторвавшейся деталью карусели в Набережных Челнах.