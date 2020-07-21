Организатор концертов Мадонны винит Милонова в суде против певицы

Организатор концерта Мадонны в Петербурге в 2012 году, Евгений Финкельштейн, рассказал подробности судебных разбирательств с участием певицы из-за ее высказываний о представителях ЛГБТ-сообщества. Как он рассказал 78.ru, штрафа в один миллион долларов, о котором вчера рассказала Мадонна в социальных сетях, не было, но суд действительно был.

Вчера Мадонна на своей странице в Instagram опубликовала видео с выступления в Петербурге, которое прошло 8 лет назад. В подписи певица пишет, что за слова в поддержку ЛГБТ-сообщества ее оштрафовали на один миллион долларов, однако штраф она так и не оплатила.

По словам Финкельштейна, это не совсем правда. Суд действительно был, однако штраф певице так и не выписали. По словам организатора, то выступление было не в защиту геев как таковых, певица высказывалась о бережном и толерантном отношении всех людей друг к другу.

Винит же в сложившейся ситуации организатор депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Якобы он провоцировал певицу на подобные высказывания и сразу же обещал ей судебные разбирательства.

«Он говорил, что, если она что-то скажет в поддержку геев, мы ее засудим, поэтому ее спровоцировали — она ответила. Если бы не было спровоцированной ситуации, никакого высказывания в принципе не было бы», — считает Финкельштейн.

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