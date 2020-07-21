Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление Ольги Бузовой о ЛГБТ-сообществе и призывы легализовать однополые браки в России. Как передает газета «Взгляд», это, по словам Пригожина, «популизм чистой воды».

Продюсер уверен, таким образом девушка пытается быть в тренде. Особенно Пригожин отметил, что сейчас, когда россияне проголосовали за поправки в Конституцию страны, говорить о таком «смешно», ведь изменения закрепили брак как союз именно мужчины и женщины.

«Я не понимаю, как сейчас можно пойти против Конституции. На сегодняшний день она принята, а там сказано, что в России возможен только союз мужчины и женщины. Закон принят, поэтому говорить сегодня об этом Ольге Бузовой как минимум очень смешно», — уверен Пригожин.

Instagram @buzova86

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова вступилась за представителей ЛГБТ и выступила за легализацию однополых браков. Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram, где объяснила свою позицию.

Начинает девушка с того, что пропаганда, по ее мнению, не может повлиять на смену ориентации. Подтверждая свои слова, Бузова цитирует ученых, уверенных, что гомосексуальность — «биологическая особенность».

Также телеведущая приводит в качестве аргументов другие факты. Например, по ее утверждениям, в казну города Нью-Йорк после легализации однополых союзов поступило более 100 миллионов долларов благодаря налогам и другим сборам. По словам Бузовой, это примерно 400 тысяч пенсий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему брак в России — это союз между мужчиной и женщиной и почему только так.