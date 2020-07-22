Невероятная история спасения: В Китае малыш упал с пятого этажа и остался невредим

В Китае мужчина спас двухлетнего мальчика, который упал с пятого этажа. Ребенок случайно заперся в своей комнате и решил выбраться через балкон. Перелез через ограждение и повис на карнизе, но сорвался и полетел вниз.

Малыша поймал сосед, который успел вовремя среагировать и подставить руки. Мальчика осмотрели врачи — удивительно, но ребенок не пострадал.