Невероятная история спасения: В Китае малыш упал с пятого этажа и остался невредим
Двухлетний ребенок случайно заперся в комнате и решил выбраться через балкон.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Kohls; 5-tv.ru
В Китае мужчина спас двухлетнего мальчика, который упал с пятого этажа. Ребенок случайно заперся в своей комнате и решил выбраться через балкон. Перелез через ограждение и повис на карнизе, но сорвался и полетел вниз.
Малыша поймал сосед, который успел вовремя среагировать и подставить руки. Мальчика осмотрели врачи — удивительно, но ребенок не пострадал.
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