Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала подробности истории о четырехлетнем малыше, чудом не упавшем с внешнего карниза многоэтажки в Подольске. По словам Мишоновой, эта семья уже несколько месяцев находится на учете.

Шокирующее видео появилось сегодня в российских СМИ. На нем четырехлетний ребенок пытается удержаться на внешнем карнизе многоэтажки, а внизу несколько человек стоят с натянутой тканью. К счастью ребенок выжил: его спасли соседи этажом ниже. Как позднее выяснилось, мать все это время находилась в квартире, она спала в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудникам правоохранительных органов удалось достучаться до нее, она не понимала, что происходит, и не могла объяснить, где находятся оба ее ребенка.

По словам Мишоновой, ребенку удалось спастись только благодаря неравнодушным людям.

«Произошло чудо — ребенок не погиб. Сориентировались, остались неравнодушными соседи, рабочие, которые находились там в данный момент», — рассказала детский омбудсмен.

Также Мишонова поделилась и другими подробностями. Как оказалось, сейчас дети находятся на обследовании, а их судьба будет решаться после соответствующих проверок.

«Женщина была в трудном состоянии. Ее долго не могли разбудить. Когда она открыла дверь, она не смогла объяснить, где находится ее старший ребенок. У нее есть еще один сын годовалый. Семья стоит на учете с июня этого года. Сейчас мальчики находятся в больнице на обследовании. И в ближайшее время, после того, как правоохранительные органы проведут свою проверку на наличие преступления в действиях матери, будет решаться дальнейшая судьба детей», — делится Мишонова.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку на наличие состава преступлений, предусмотренных статьями 125 и 156 УК РФ. Судьбу малышей будет решать органы опеки совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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