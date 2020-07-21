«Летел вниз головой»: мальчик сломал позвоночник во время квеста в Петербурге
Ребенок в темноте рухнул с лестницы и пролетел вниз головой порядка трех метров.
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Фото, видео: ilocked.ru; 5-tv.ru
Одиннадцатилетний житель Петербурга получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму во время прохождения квеста «Динозавры» в Соляном переулке. Как рассказал 5-tv.ru отец пострадавшего Евгений Ермолаев, инцидент произошел 20 июля на одной из площадок организации iLocked.
По словам мужчины, его сын хотел в свой день рождения порадовать себя приключениями. Выбранный мальчиком квест подходит для посещения детьми старше шести лет. Родители решили, что никаких затруднений в процессе не возникнет. На практике оказалось, что квест достаточно сложный даже с точки зрения взрослого человека.
«Там необходимо проявлять достаточно серьезные чудеса акробатики для того, чтобы что-то преодолеть. Мы переходили из одной локации в другую, была практически полная темнота. Голос давил: „Скорее, скорее!“. Нужно было нырять в дырку в полу. Внизу была отвесная лестница без перил, внизу был бетон. С этих трех метров у меня ребенок полетел вниз головой», — сказал Евгений Ермолаев.
Отец пострадавшего отмечает, что сын с компрессионным переломом позвоночника и серьезной черепно-мозговой травмой госпитализирован. Доставать ребенка из помещений квеста пришлось спасателям МЧС.
Евгений Ермолаев добавил, что уже обратился по факту произошедшего с заявлением в правоохранительные органы. Мужчина уверен, что налицо факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По его словам, руководство iLocked до сих пор не выходило с ним на связь. Элементарных извинений по поводу инцидента никто не принес. Отец мальчика рассчитывает, что врачам удастся его вылечить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятилетняя девочка пропала по дороге на рыбалку.
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