«Летел вниз головой»: мальчик сломал позвоночник во время квеста в Петербурге

Одиннадцатилетний житель Петербурга получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму во время прохождения квеста «Динозавры» в Соляном переулке. Как рассказал 5-tv.ru отец пострадавшего Евгений Ермолаев, инцидент произошел 20 июля на одной из площадок организации iLocked.

По словам мужчины, его сын хотел в свой день рождения порадовать себя приключениями. Выбранный мальчиком квест подходит для посещения детьми старше шести лет. Родители решили, что никаких затруднений в процессе не возникнет. На практике оказалось, что квест достаточно сложный даже с точки зрения взрослого человека.

«Там необходимо проявлять достаточно серьезные чудеса акробатики для того, чтобы что-то преодолеть. Мы переходили из одной локации в другую, была практически полная темнота. Голос давил: „Скорее, скорее!“. Нужно было нырять в дырку в полу. Внизу была отвесная лестница без перил, внизу был бетон. С этих трех метров у меня ребенок полетел вниз головой», — сказал Евгений Ермолаев.

Отец пострадавшего отмечает, что сын с компрессионным переломом позвоночника и серьезной черепно-мозговой травмой госпитализирован. Доставать ребенка из помещений квеста пришлось спасателям МЧС.

Евгений Ермолаев добавил, что уже обратился по факту произошедшего с заявлением в правоохранительные органы. Мужчина уверен, что налицо факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По его словам, руководство iLocked до сих пор не выходило с ним на связь. Элементарных извинений по поводу инцидента никто не принес. Отец мальчика рассчитывает, что врачам удастся его вылечить.

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