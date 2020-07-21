Видео жесткого ДТП с внедорожниками в Петербурге — один перевернулся и вылетел на тротуар

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Игорь Рязов
Эксклюзив 73

Удивительно, но в результате страшной аварии никто не пострадал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Страшное ДТП с двумя черными внедорожниками произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом аварии.

На кадрах видно, что кроссоверы столкнулись на перекрестке. Никто из водителей не стал уступать дорогу, в результате чего произошел сильный удар. От него первый автомобиль закружился на месте, а второй перевернулся на крышу и вылетел на тротуар. Там в тот момент были пешеходы.

По информации источника 78.ru, авария произошла днем 21 июля на пересечении улиц Парашютной и Сизова. К счастью, в результате страшного ДТП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с другим ДТП в Петербурге — водитель Renault Logan сначала протаранил такси, а потом попытался скрыться с места аварии.

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