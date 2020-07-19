Видео: Водитель Renault Logan протаранил такси и попытался скрыться в Петербурге
Действия нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Серьезное ДТП произошло сегодня вечером в Рыбацком районе Санкт-Петербурга. На пересечении Шлиссельбурского проспекта и Прибрежной улицы водитель Renault Logan протаранил такси и попытался скрыться с места аварии. Движение предполагаемого нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru.
Как выяснилось, автомобилист уехал недалеко. Его заметили в парковой зоне реки Невы. В настоящий момент на месте происшествия дежурит машина ДПС. Как видно на кадрах с места ДТП, машина такси получила серьезные повреждения. О состоянии ее водителя пока ничего не сообщается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезная авария в республике Тыва унесла жизни пяти человек. Еще восемь были госпитализированы.
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