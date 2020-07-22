«Стая» надувных матрасов покружила в небе над водоемом под Челябинском — видео
Этим летом разбушевавшаяся природа в разных регионах России то и дело устраивает «шоу со спецэффектами».
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Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова; 5-tv.ru
Последствия непогоды ликвидируют сразу в нескольких российских регионах. На Кубани мощные ливни и град затопили улицы и остановили движение транспорта. На откачке воды и расчистке дорог работает спецтехника.
В Сочи, образовавшийся над морем смерч, разрушил пляж в Олимпийском парке. Вихрь за считанные секунды разнес в щепки палатки и шезлонги. К счастью, обошлось без пострадавших.
В центре мини-торнадо оказались и отдыхающие на одном из водоемов в Челябинске. Людям ветер вреда не причинил, но оставил всех без надувных матрасов и лежаков. Их закрутило в воздухе над головами владельцев.
Ну, а в другом уральском городе — Нижних Сергах, который пострадал от мощного паводка, весь день идут аварийно-восстановительные работы. К ним привлечены почти 400 человек — они расчищают улицы, откачивают воду из подвалов. К вечеру в домах большинства жителей дали свет. По поручению Владимира Путина в Свердловскую область отправлен глава МЧС Евгений Зиничев.
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