«Кого больше рады видеть?» — Джей Ло показала поклонниц, в точности копирующих ее образ

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Алина Потёмкина
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Актриса и певица поставила девушек разного возраста и комплекции в один ряд с собой.

Фото, видео: Instagram @jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фрагментом фотосессии на NBC World of Dance. В Instagram звезда выложила видео, в котором ее можно увидеть в потрясающем образе. На 50-летней артистке надеты черные брюки, подчеркивающие стройную талию, короткий белый топ с бантом на груди и кепка в тон к штанам.

Также вместе с видео она выложила снимки своих поклонниц, которые копируют ее образ с фотосессии. На кадрах были самые разные девушки, но всех их объединяло желание быть настоящей звездой, как их кумир.

«Кого вы больше всего рады видеть сегодня вечером на NBC World Of Dance?» — обратилась к фанатам актриса.

Instagram @jlo

В комментариях комплименты, признания и похвалы не ставили себя долго ждать.

«Ты — настоящая королева»

«Как же я тебя люблю!»

«Ааа, потрясающая, как всегда! Я обожаю твои шоу, Дженнифер!!!» — писали подписчики Лопес.

Совсем не так давно у аудитории актрисы был повод переживать за нее. Как рассказывал 5-tv.ru, Дженнифер Лопес напугала поклонников фото без волос на голове. Таким экстравагантным образом певица анонсировала свой новый трек с популярным колумбийским певцом Малумой.

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