Дженнифер Лопес, сама того не зная, напугала поклонников отсутствием волос на голове. На своей официальной странице в Instagram 50-летняя звезда выложила фото, на котором предстала вместе с популярным колумбийским певцом Малумой, немало заинтриговав фанатов. Знаменитость анонсировала совместный трек с 26-летним исполнителем, поделившись снимками с репетиционного процесса.

«Вы готовы?» — спросила своих фолловеров Джей Ло, намекая на скорую премьеру песни.

Instagramm jloo

Некоторых подписчиков, помимо неожиданной творческой коллаборации, привлек необычный вид звезд. Кто-то так и не разобрался, зачем Малума прикрыл голову красным платком, а кто-то всерьез обеспокоился тем, что на голове у Лопес совершенно не видно волос.

«Где твои волосы?»;

«У него твой платок на голове»;

«Когда готовишь и не знаешь, куда положить тряпку», — прокомментировали снимок подписчики.

Впрочем, другие юзеры объяснили, что Джей Ло просто тщательно зачесала свои пышные волосы, а вот «загадку» красного платка Малумы пользователям так и не удалось разрешить.

Ранее 5-tv.ru писал, что ДжейЛоо показала, в каком состоянии находятся ее 300 миллионов долларов.