«Где волосы?» — Джей Ло перепугала фанатов, анонсировав премьеру песни
Американская певица выложила снимок, который вызвал массу вопросов у подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @jlo
Дженнифер Лопес, сама того не зная, напугала поклонников отсутствием волос на голове. На своей официальной странице в Instagram 50-летняя звезда выложила фото, на котором предстала вместе с популярным колумбийским певцом Малумой, немало заинтриговав фанатов. Знаменитость анонсировала совместный трек с 26-летним исполнителем, поделившись снимками с репетиционного процесса.
«Вы готовы?» — спросила своих фолловеров Джей Ло, намекая на скорую премьеру песни.
Некоторых подписчиков, помимо неожиданной творческой коллаборации, привлек необычный вид звезд. Кто-то так и не разобрался, зачем Малума прикрыл голову красным платком, а кто-то всерьез обеспокоился тем, что на голове у Лопес совершенно не видно волос.
«Где твои волосы?»;
«У него твой платок на голове»;
«Когда готовишь и не знаешь, куда положить тряпку», — прокомментировали снимок подписчики.
Впрочем, другие юзеры объяснили, что Джей Ло просто тщательно зачесала свои пышные волосы, а вот «загадку» красного платка Малумы пользователям так и не удалось разрешить.
Ранее 5-tv.ru писал, что ДжейЛоо показала, в каком состоянии находятся ее 300 миллионов долларов.
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