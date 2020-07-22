В Ленинградской области двое мужчин погибли и еще один получил травмы после удара током. ЧП произошло в поселке Бугры.

Во время ремонта здания рабочие решили передвинуть строительные леса. Металлической конструкцией они задели кабель, который находился под высоким напряжением.