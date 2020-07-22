Двоих рабочих убило током в Ленинградской области — шокирующее видео
ЧП произошло во время ремонта здания в поселке Бугры.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru
В Ленинградской области двое мужчин погибли и еще один получил травмы после удара током. ЧП произошло в поселке Бугры.
Во время ремонта здания рабочие решили передвинуть строительные леса. Металлической конструкцией они задели кабель, который находился под высоким напряжением.
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