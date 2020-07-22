Россиянам хотят запретить ставить на автомобили подержанные запчасти

Российским автомобилистам могут запретить ставить на машины подержанные запчасти. В технический регламент Таможенного союза планируется ввести поправки об ограничении использования целого ряда бывших в употреблении деталей.

Список довольно обширен. В него попали подушки и ремни безопасности, элементы тормозов и рулевой системы, катализаторы и глушители. Как правило, их снимают со старых или разбитых машин и гарантировать надежность таких деталей никто не может. А это порой приводит к авариям на дорогах. Запрет может вступить в силу в 2022 году.