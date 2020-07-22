«Королек — птичка певчая» — знаменитый турецкий сериал, за основу которого взят одноименный роман писателя Решата Нури Гюнтекина. С момента его выхода прошло почти 35 лет. Однако многим до сих пор не составляет труда назвать имена главных героев, а также рассказать о развитии сюжетных линий.

Для исполнителей главных ролей Фериде и Кямрана, актеров Айдан Шенер и Кенана Калава, эта картина стала знаковой: после грандиозного успеха, популярные режиссеры буквально завалили их работой. Правда, сделать еще один прорыв уже не представлялось возможным.

Кадр из сериала «Королек — птичка певчая» 1986

Так, некогда считавшаяся секс-символом Шенер сегодня живет совершенно по-другому. По словам актрисы, долгие годы ее преследовали неудачи. Особенно, в отношениях с мужчинами. Будучи юной красоткой звезда поспешила связать себя узами брака с футболистом Айханом Акбином. Спустя несколько месяцев после свадьбы у влюбленных родилась наследница Эджем.

К сожалению, этот брак просуществовал недолго. Когда дочери звезды «Королька» исполнилось три года, супруги развелись.

«Муж тяжело переносил мою популярность, ревновал. А однажды на день рождения подарил паранджу. Я мусульманка, верю во Всевышнего, но не вижу смысла носить платок и тем более паранджу», — признавалась Айдан.

Instagram @aydannsener

Несмотря на то, что Шенер всегда была сексапильной и желанной, более ни один ее роман не закончился свадьбой. Однако актриса успокаивает поклонников, уверяя, что совсем не страдает из-за отсутствия стабильных отношений. Ведь сегодня она имеет счастье делать все, что захочет. В частности, львиную долю времени посвящать собственным проектам и заниматься благотворительностью.

В свои 57 лет Айдан выглядит просто безупречно. В личном Instagram-аккаунте актриса регулярно публикует фото в нижнем белье и миниатюрных купальниках, мотивируя подписчиков заниматься собой. Проживает звезда в загородном доме в Турции, откуда выбирается лишь изредка, ради встреч с партнерами, пишет StarHit.

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