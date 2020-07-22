«Королек — птичка певчая»: что стало с исполнительницей роли Фериде спустя 35 лет?

|
Виктория Андреева
35

Когда-то актриса Айдан Шенер считалась настоящим секс-символом. Однако после окончания съемок сериала, ее жизнь резко изменилась.

«Королек — птичка певчая»: что стало с исполнительницей роли Фериде спустя 35 лет?

Фото: Кадр из сериала "Королек — птичка певчая" 1986

«Королек — птичка певчая» — знаменитый турецкий сериал, за основу которого взят одноименный роман писателя Решата Нури Гюнтекина. С момента его выхода прошло почти 35 лет. Однако многим до сих пор не составляет труда назвать имена главных героев, а также рассказать о развитии сюжетных линий.

Для исполнителей главных ролей Фериде и Кямрана, актеров Айдан Шенер и Кенана Калава, эта картина стала знаковой: после грандиозного успеха, популярные режиссеры буквально завалили их работой. Правда, сделать еще один прорыв уже не представлялось возможным.

Кадр из сериала «Королек — птичка певчая» 1986

Так, некогда считавшаяся секс-символом Шенер сегодня живет совершенно по-другому. По словам актрисы, долгие годы ее преследовали неудачи. Особенно, в отношениях с мужчинами. Будучи юной красоткой звезда поспешила связать себя узами брака с футболистом Айханом Акбином. Спустя несколько месяцев после свадьбы у влюбленных родилась наследница Эджем.

К сожалению, этот брак просуществовал недолго. Когда дочери звезды «Королька» исполнилось три года, супруги развелись.

«Муж тяжело переносил мою популярность, ревновал. А однажды на день рождения подарил паранджу. Я мусульманка, верю во Всевышнего, но не вижу смысла носить платок и тем более паранджу», — признавалась Айдан.

Instagram @aydannsener

Несмотря на то, что Шенер всегда была сексапильной и желанной, более ни один ее роман не закончился свадьбой. Однако актриса успокаивает поклонников, уверяя, что совсем не страдает из-за отсутствия стабильных отношений. Ведь сегодня она имеет счастье делать все, что захочет. В частности, львиную долю времени посвящать собственным проектам и заниматься благотворительностью.

В свои 57 лет Айдан выглядит просто безупречно. В личном Instagram-аккаунте актриса регулярно публикует фото в нижнем белье и миниатюрных купальниках, мотивируя подписчиков заниматься собой. Проживает звезда в загородном доме в Турции, откуда выбирается лишь изредка, ради встреч с партнерами, пишет StarHit.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Mutlu bir hafta sonu diliyorum hepinize..💕#photoby @bilgengokcen #yazbitti 💕🌺

Публикация от Aydan Şener (@aydannsener)

Ранее 5-tv.ru показал, какое «другое» лицо могло быть у Хюррем-Султан в «Великолепном веке».

Читайте также

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:48
Луцкий террорист может избежать пожизненного заключения
8:40
Увеличение продолжительности жизни россиян стало приоритетной задачей для государства на ближайшие 10 лет
8:32
Российские ученые нашли, какой продукт насыщает организм «белком долголетия»
8:25
«Королек — птичка певчая»: что стало с исполнительницей роли Фериде спустя 35 лет?
8:18
Россиянам хотят запретить ставить на автомобили подержанные запчасти
8:11
Кто из российских знаменитостей родился 22 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок