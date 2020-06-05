У Хюррем-Султан в «Велликолепном веке» могло быть другое лицо

У Роксоланы из популярного турецкого сериала «Великолепный век» могло быть другое лицо. Первоначально на роль Хюррем-Султан была приглашена актриса Фахрие Эвджен. Контракт с ней был уже почти подписан, но по какой-то причине в последний момент продюсеры передумали, и ее место заняла Мерьем Узерли, ставшая знаменитой благодаря этому образу, сообщают Дни.ру.

Впрочем, как отмечает издание, Фахрие Эвджен не много потеряла — вскоре ей довелось сыграть главную роль в телеверсии романа «Королек — птичка певчая», которая принесла ей не меньшую популярность. Более того, именно на съемках этого сериала она познакомилась с одним из секс-символов Турции — актером Бураком Озчивитом, а спустя какое-то время их кинороман превратился в реальный. Несколько лет спустя пара поженилась и сейчас воспитывает годовалого сына Карана.

А Мерьем Узерли в итоге не смогла продержаться до конца успешного проекта. Во время съемок третьего сезона «Великолепного века» она неожиданно уехала в Германию и не вернулась. Как писал 5-tv.ru, только недавно актриса нашла в себе силы объяснить публике свой побег. Она призналась, что у нее был нервный срыв.