Боеприпасы времен ВОВ обнаружены на территории Керченской крепости

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Пока обследовано больше гектара. Возможно, что это не последняя находка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Myakshykov; 5-tv.ru

Саперы обнаружили в Крыму около сотни снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все они находились на территории Керченской крепости.

Работы по разминированию начали специалисты отряда «Лидер» МЧС России. Поиск ведется с помощью ручных метало детекторов. Обезвреживать опасные находки приходится с особой осторожностью. Снаряды и мины могут взорваться от малейшего прикосновения. Пока обследовано чуть больше гектара территории крепости. Работы продолжатся до конца лета.

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Боеприпасы времен ВОВ обнаружены на территории Керченской крепости

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