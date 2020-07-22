Боеприпасы времен ВОВ обнаружены на территории Керченской крепости

Саперы обнаружили в Крыму около сотни снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все они находились на территории Керченской крепости.

Работы по разминированию начали специалисты отряда «Лидер» МЧС России. Поиск ведется с помощью ручных метало детекторов. Обезвреживать опасные находки приходится с особой осторожностью. Снаряды и мины могут взорваться от малейшего прикосновения. Пока обследовано чуть больше гектара территории крепости. Работы продолжатся до конца лета.