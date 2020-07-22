Видео: будущие молодожены поругались незадолго до убийства невесты в Москве

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 102

Истерзанное тело Марины было найдено в квартире в Колпачном переулке через два дня до этих событий.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры наблюдения подъезда, где сегодня было найдено тело 26-летней Марины. Девушка была зверски убита за две недели до свадьбы. Ее жених Александр бесследно исчез. 

На записи видно, что у молодых людей произошел конфликт. В конце Александр даже ударяем Марину по голове.

 

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