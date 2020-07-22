Видео: будущие молодожены поругались незадолго до убийства невесты в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры наблюдения подъезда, где сегодня было найдено тело 26-летней Марины. Девушка была зверски убита за две недели до свадьбы. Ее жених Александр бесследно исчез.

На записи видно, что у молодых людей произошел конфликт. В конце Александр даже ударяем Марину по голове.