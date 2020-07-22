В Архангельской области воспитатели наказали мальчиков, переодев их в платья
По словам сотрудников детсада, они хотели показать, что ребята не могут быть девочками по половому признаку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru
В городе Котлас Архангельской области произошел резонансный случай: воспитатели детского сада насильно переодели баловавшихся мальчиков в девичьи платья.
Как объяснила 5-tv.ru председатель городского комитета по образованию Евгения Пятлина, данный случай произошел еще в декабре 2019 года. Однако обращение от мамы пострадавшего мальчика поступило к ним в январе этого года. Как рассказала родительница, одна из воспитательниц отвела ее ребенка, а также еще одного мальчика в младшую группу, потому что они плохо себя вели. Там работница переодела их в платья девочек, а после в этих нарядах отвела обратно к своим ребятам, которые начали смеяться над мальчиками.
По словам сотрудниц детсада, таким образом они хотели показать, что мальчики не могут быть девочками по половому признаку, поведала детская правозащитница Ольга Смирнова изданию «Правда Севера». При этом об этом случае знали не только воспитательницы и няни, но и заведующая учреждением. По заявлению Смирновой, мама одного из пострадавших обращалась в прокуратуру и к региональным властям.
В свою очередь Пятлина сообщила, что после проверки и подтверждения данного факта, виновные в инциденте были привлечены к дисциплинарной ответственности руководителем детского сада. При этом она отметила, что, несмотря на вопиющий случай, решение об увольнении должна принимать заведующая учреждением.
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